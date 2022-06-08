СМИ: Первый канал поднял зарплату сотрудникам на 20%
Журналистка Фарида Рустамова сообщила в среду, что сотрудникам Первого канала увеличили оплату труда на 20%.
По её словам, речь идет о тех, кто задействован в телегруппах по выпуску новостей и программы «Время», это около 1000 человек.
«Если раньше у многих из них з/п была около 100 000 рублей, то теперь будет 120 000. А работают они две недели в месяц — это называется приятный график»,- заявила Рустамова.
Ранее Фарида Рустамова фигурировала в скандале с главой ЛДПР Леонидом Слуцким, которого обвинила в харассменте на рабочем месте.
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