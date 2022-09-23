Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу «Голос»

Первый канал заявил, что информация о закрытии шоу «Голос» не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в телеграм-каналах была распространена соответствующая информация.

В пресс-службе телеканала сообщили, что на самом деле съемки «Голос.Дети» ведутся в настоящее время.

«Голос» представляет собой российскую версию вокального конкурса The Voice. В эфире Первого канала выходит с 2012 года. Ведущим шоу является Дмитрий Нагиев.

