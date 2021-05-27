Первый этап регаты Tenzor Cup пройдет в Москве
Первый этап регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021, пройдет с 28 по 30 мая в Royal Yacht Club. Мероприятие имеет статус Кубка России в классе J/70 и является одним из главных соревнований в календаре Всероссийской Федерации Парусного Спорта России.
Около трёх десятков команд будут бороться за главный трофей серии – переходящий Кубок Tenzor Cup by PROyachting, а также за призовой фонд, учрежденный генеральным партнером регаты – компанией Tenzor Consulting Group.
Среди участников заявлены сильнейшие команды - действующие победители регаты прошлого года, а также «серебряные» и «брозовые» призеры серии. Претендентами на подиум в этом году будут также действующие чемпионы Национальной Парусной Лиги, победители и призеры зимней серии J/70 в Монако 2019-2020 и многие другие. Больше десятка команд выступят в серии Tenzor Cup by PROyachting впервые.
В пятницу, 28 мая, участники смогут познакомиться с акваторией и протестировать свои экипажи на воде в рамках тренировочной гонки. В субботу состоится открытие соревнования и первый гоночный день, а в воскресенье пройдет награждение победителей и призеров этапа.
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