Первый день лета порадует москвичей теплой погодой
Переменная облачность без осадков и до 25 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 1 июня, сообщает портал «Метеоновости».
Ветер северо-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление 1 июня составит 749 мм ртутного столба, что немного выше нормы.
По народному календарю - Иван Долгий. Если первые два дня месяца идёт дождь, весь июнь будет сухой. В этот день весна умывается, лету в пояс кланяется, сообщает Агентство «Москва».
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