Первый день лета порадует москвичей теплой погодой

Переменная облачность без осадков и до 25 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 1 июня, сообщает портал «Метеоновости».

Ветер северо-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление 1 июня составит 749 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

По народному календарю - Иван Долгий. Если первые два дня месяца идёт дождь, весь июнь будет сухой. В этот день весна умывается, лету в пояс кланяется, сообщает Агентство «Москва».

