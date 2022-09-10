Первый день голосования в Москве прошел без нарушений

Первый день голосования на муниципальных выборах в Москве прошел без нарушений. Об этом сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году.

«Голосование в первый день прошло без нарушений. Система дистанционного голосования работала штатно, все поступившие в штаб сообщения были детально разобраны», - говорится в сообщении.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве проходит с 9 по 11 сентября 2022 года.

Муниципальные выборы состоятся в 125 из 146 муниципальных образований столицы. По данным Общественного штаба, все системы работают штатно, а жители города принимают активное участие в голосовании.