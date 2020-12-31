Первые зарубежные рейсы из российского Кызыла отправятся в Монголию

Первый рейсы за границу из аэропорта Кызыла (республика Тува) отправятся в Монголию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское правительство.

В конце августа 2019 года аэропорт Кызыла получил международный статус, которого власти Тувы добивались несколько лет. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток аэропорта увеличится с 33,7 до 249,3 тыс. человек в год.

Как пишет агентство, местные власти 8 лет добивались получения международного статуса для аэропорта Кызыла.