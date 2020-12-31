Первые зарубежные рейсы из российского Кызыла отправятся в Монголию
31 декабря 202019:47
Первый рейсы за границу из аэропорта Кызыла (республика Тува) отправятся в Монголию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское правительство.
В конце августа 2019 года аэропорт Кызыла получил международный статус, которого власти Тувы добивались несколько лет. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток аэропорта увеличится с 33,7 до 249,3 тыс. человек в год.
Как пишет агентство, местные власти 8 лет добивались получения международного статуса для аэропорта Кызыла.
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31 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru