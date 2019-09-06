Первоклашки, Беслан и Путин... О чем не молчат Телеграм-каналы
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Президентский Восток
Центром политической повестки на этой неделе стал Восточный экономический форум (ВЭФ), который посетил Владимир Путин и первые лица ряда стран Восточной Азии. Также на острове Русский было проведено заседание президиума Госсовета, в ходе которого участники сверили этапы реализации нацпроектов и Национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года. Президент России прибыл на ВЭФ из Монголии, где им был подписан стратегический договор о сотрудничестве между странами и ряд знаковых соглашений. Ранее Владимир Путин посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области.
«Скажу по секрету» комментирует один из итогов встречи в Улан-Баторе - соглашение о российском госкредите для развития монгольской энергетики и железных дорог:
«На кону — не просто одна ТЭЦ, но системное вхождение в энергопроекты в стране, которая должна к 2030 году вчетверо увеличить объем генерации. А на самом деле на кону кое-что более важное: это одна из первых реальных попыток расширения зоны использования рубля, и на этот рублевый кредит будет закупаться за рубли российское оборудование и услуги. Россия пытается повторять позитивный китайский опыт, но вот вряд ли Китаю это понравится, особенно с учетом особых интересов КНР в Монголии».
«Кремлевский мамковед» пишет о предшествующей монгольской поездке президентской инспекции, которую Владимир Путин провел в пострадавшей от наводнения Иркутской области:
«Третье по счету посещение Президентом зоны наводнения в Иркутской области вызвано не столько желанием Путина и его окружения поднять рейтинг, сколько реальной необходимостью заставить как региональные власти, так и Правительство решить проблемы жителей Тулуна – переселить тех, кто потерял жилье и выплатить компенсации пострадавшим».
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» выделяет главные тезисы Владимира Путина на заседании Госсовета, где подвели промежуточные итоги дальневосточных программ:
«Президент акцентировал внимание на том, что социальное развитие Дальнего Востока отстает от экономического: регион по-прежнему испытывает отток населения. Федеральный центр уже обозначил, как нужно комплексно решать эту задачу <...> (капитальный ремонт изношенного жилья и социнфраструктуры, ипотека под 2%, транспортные проекты для связи регионов, упор на здравоохранение) и при этом сочетается с нацпроектами. Цель — достичь качества жизни выше среднероссийского уровня. Реализовывать программу будут, в том числе, усилиями губернаторского корпуса, который сегодня показал, что он в курсе проблем региона <...> При этом Владимир Путин предупредил всех участников совещания: индикатором их эффективности в будущем будет решение демографической ситуации с выходом из «красной зоны»».
«ИА «Стекломой» комментирует сообщение о кредитовании Индией проектов развития Дальнего Востока на 1 млрд рублей:
«Все уже привыкли, что последние 10-15 лет Россия щедрой рукой раздает кредиты многочисленным братским странам, взамен получая братскую любовь (вместо денег), а вот кредитовать саму Россию (особенно после Крыма и санкций) смельчаков не так уж и много. Вдвойне приятно, что кредиты дают не наши заклятые китайские друзья, а Индия. Правда, пока непонятно, на что именно будут потрачены эти деньги».
«Кремлевский безбашенник» выделяет вопросы сотрудничества с Индией как главную тему внешнеполитической повестки ВЭФ:
«Российская сторона очень верно обыграла союз США и Пакистана в сфере безопасности, что ослабило Китай как конкурента Индии в АТР. Именно это убедило премьер-министра Индии Моди существенно усилить закупки российского вооружения и количество совместных проектов (включая совместное производство) в сфере безопасности и искусственного интеллекта».
«Банкста» отмечает еще одну особенность форума:
«На Восточном экономическом форуме, наряду со стендами бизнеса, впервые появилась инсталляция от силовых структур - Генпрокуратуры. Рядом со стендом установлено несколько стульев и стол для переговоров, где любой может поделиться полезной информацией. Прокуроры важный субъект экономических отношений в последнее время и их появление на форуме это новый вектор развития. Вскоре стоит ждать стендов от Следственного комитета, МВД и других силовиков».
15 лет «Беслану»
В годовщину захвата террористами школы в Северной Осетии появилось несколько мемориальных медиапроектов, созданных известными журналистами. Например, Маргаритой Симоньян и Ксенией Собчак. Наибольший интерес зрители проявили к фильму Юрия Дудя, который стал наиболее обсуждаемым и получил неоднозначные оценки в телеграм-каналах. В разрушенной бесланской школе-мемориале прошла традиционная «вахта памяти», посвященная страшной трагедии, в которой погибли дети.
«Транспарант» замечает:
«Сегодня не только в Северной Осетии, но и по всей России проходят траурные митинги, пикеты и богослужения. Несколько лет назад этот день 3 сентября официально назначили днем солидарности в борьбе с терроризмом, чтобы помнить не только о Беслане, но и о других трагедиях, которые унесли жизни россиян».
«338» размышляет о том, почему важно каждый год напоминать о Беслане:
«Документальные фильмы дойдут до тех, кто хочет думать, но с трендом упрощения восприятия реальности сокращается зрительская аудитория, которой нужно больше экшна, драматизма и иных элементов, присущих кино. Поразительно, что за 15 лет мы так и не сняли художественного фильма о Беслане, хотя попытки предпринимались. Однако предпринимались не у нас, а за рубежом. Но человеческий, гражданский, военный, журналистский и любой другой профессиональный подвиг заслуживают места на экране. Чтобы память жила. Трагедия не повторилась. И ни у одного человека не возникало даже вопроса "А что мы делаем в Сирии/зачем проводятся КТО?" Да чтобы давить ублюдков до того, как они попытаются с новой силой запугать нас, покуситься на наши основы и отбирать жизни наших граждан».
«Методичка» отмечает актуализацию тренда “интернет против телевидения»:
«YouTube стал по теме Беслана главным телеканалом России. Фильм Дудя за два дня набрал больше 6 миллионов просмотров. О других фильмах вы тоже могли слышать. Недовольство фильмом Дудя от лояльных власти комментаторов вы тоже могли видеть. Чем Дудю и остальным ответило традиционное телевидение? Если не считать сюжеты в новостях, то особо ничем».
«Темник» рассуждает о форматах, в которых юные россияне готовы воспринимать информацию о трагедии:
«Чтобы таким как Собчак и Симоньян всерьез конкурировать за умы подростков им надо стать такими как Дудь. А именно: отодвинуться по условной шкале «Ивангай-Познер» значительно назад к нулевой отметке. Как генсеки позднего СССР, отчаянно не вписываясь в стандарты телевизионной эпохи конца XX века, в конечном счете проиграли в борьбе образов и смыслов. Так и нынешние пропагандисты формата условных собчак и симоньян уже «не формат» для конкуренции за лидерство в политическом ютюбе. И это нехорошо. Потому что в таком зияющем одиночестве Дудь и дальше будет переписывать историю, в которой реальные подонки отодвигаются куда-то в туман заднего плана, а в злодеи настойчиво продвигается «государство», плохо заботящееся о гражданах и безнаказанно совершающее ошибки».
«ОПЕР Слил» высказывается с позиции представителя силовых ведомств:
«В событиях Беслана есть много жёстких и жестоких решений. Умалчивание и неразъяснение логики действий силовиков, дает малообразованным юношам, типа дудь, возможность трактовать эти действия, как "людоедство" государства и силовиков. По теме Беслана либерахи отработали лучше. Не респектуем».
Первый срок
Среди участников несанкционированных митингов в Москве появились первые осужденные на реальные сроки. Самый большой получил блогер Владислав Синица, призывавший в твиттер к расправе над детьми силовиков. В Telegram широко обсуждали решения московских судей.
«Мейстер» пишет:
«Очевидно, что скорость правосудия была продиктована близостью ЕДГ. С одной стороны, власть показывает, что не потерпит беспорядков накануне или после выборов, с другой, что не заинтересована в чрезмерной жесткости. Ответный шаг со стороны оппозиции тоже более, чем понятен – несистемщики возьмут осуждённых «на флаг», превратив их в своеобразных мучеников протестов. Обе стратегии эффективны. Страх перед уголовным делом отвадит умеренных от протестных митингов, появление мучеников придаст азарта радикалам. Власть выигрывает от этого чуть больше: митинги, состоящие из одних радикалов, малочисленны и не вызывают симпатии у обывателя».
Политолог Алексей Макаркин в канале «Bunin & Co» утверждает:
«Сейчас ключевой момент - это дело Константина Котова, попытка силовиков «разморозить» статью ст. 212.1 УК РФ о неоднократном участии в несанкционированных акциях (единственным осужденным по ней был Ильдар Дадин, которого потом реабилитировали). «Размораживание» этой статьи может стать крайне негативным прецедентом для многих активистов оппозиции».
Адвокат Павел Чиков отмечает:
«Принципиальными для властей в итоге оказалось не насилие против силовиков, а твит (то есть критически настроенная аудитория интернета) и мирный протест (то есть участники публичных акций). Максимальные сроки по Московскому делу у Владислава Синицы (5 лет) и Константина Котова (4 года)».
«АДЕКВАТ», наоборот, обращает внимание на гуманность другого приговора:
«Дурачков, поделившихся ребенком с провокатором, чтобы вывести его за оцепление, не стали лишать родительских прав. <...> Нечего добавить ни к одной истории. Падшим по малоумию – милость, которая должна стать уроком на всю жизнь и, хочется верить, станет. Кровожадному животному – вольер, который ему заслуженное воздаяние, а не успевшим так недвусмысленно расчехлиться единомышленникам – предупреждение: и думать о подобном забудьте».
«Радио Лекух» замечает исторические параллели печальных событий недели:
«Символично, что приговор Владиславу Синице вынесли именно в начале сентября — в 15-ю годовщину бесланской трагедии, когда чеченский террорист Шамиль Басаев взял на себя ответственность за захват в заложники детей, чтобы в нужном ему направлении «воздействовать на политическую систему Российской Федерации». Тогда ведь, пятнадцать лет назад в Беслане, в начале тоже было «слово» (надо было придумать «как» и объяснить «зачем»), а уже после случился теракт».
Тучи над Сирией
«Режим тишины» в Идлибе, введенный для выхода мирного населения с подконтрольной военизированным группировкам территории, был нарушен Соединенными Штатами. Не ставя в известность Россию и Турцию, США нанесли ракетный удар по зоне деэскалации, спровоцировав боевиков на обстрел сирийских территорий, который продолжается до сих пор. На этом фоне в СМИ прозвучал ряд громких заявлений президента Турции Эрдогана и появились фейковые новости о гибели российских военных.
«Fuck you That's Why» пишет:
«Американцы, ни слова никому из «партнеров» не сказав нанесли удар – по всем, кому можно. Конечно, «белых касок» никаких не оказалось, чтобы показать всему миру очередные ужас войны. Потому что это кого надо ужасы. Пропагандистские ресурсы, временно работающие на территории России, договорились до того, что удары наносились по всякому ИГИЛу, а Россия недовольна, потому что поддерживает бородачей. Я понимаю, что с причинно-следственными связями в редакции "свободы" уже давно куку – но просто интересно посмотреть, как они, гунявые, объясняют симпатии России к ИГИЛу».
Канал «Рыбарь» комментирует один из первых вбросов в британских СМИ о российских потерях, сделанный еще в начале недели:
«В принципе, вот такие вот статьи - это всё, что нужно знать о качестве аналитики о Ближнем Востоке на «Загнивающем Западе». <...> 95% статей, вышедших из-под пера западных журналистов либо политически ангажированы да приправлены развесистой клюквой, либо настолько поверхностны, что даже грустно. Как правило, хороша только узкоспециализированная аналитика, посвящённая какому-то местечковому вопросу или тематике, а вот действительно погруженных в проблему найти сложно и они на вес золота».
«Доктор прописал» пишет о том, что Турция требует поддержки в деле создания зоны безопасности в Сирии:
«Эрдоган пообещал открыть границы и пропустить мигрантов в Европу. Хотя "пообещал" это не совсем правильное слово в данном случае. Скорее уж пригрозил. Еще одна волна мигрантов с Ближнего Востока Евросоюзу ни к чему. Но и на угрозы поддаваться - тоже вариант так себе».
«Красный Сион» отмечает, что требования Турции вполне обоснованы:
«500-миллионная Европа плачется, что ей трудно принять 1 млн. беженцев. Зато 82-миллионная Турция приняла 3,6 млн. беженцев из Сирии, т.е. 4-5% от собственного населения (на относительный масштаб Европы – 20-25 млн. беженцев). Удивительно, как Турция не рухнула под таким грузом проблем с беженцами. А в целом из Сирии бежало уже 6,7 млн. человек – это данные на начало 2019 года. Наверняка, сейчас цифра перевалила за 7 млн., почти 40% населения страны».
«НеВротик» размышляет о тревожных амбициях Эрдогана, заявившего в момент обострения кризиса, что безъядерный статус для Турции неприемлем:
«Но дело в том, что аналогичные резоны есть много у кого. Просто одни помалкивают, а другие знай себе бомбы втихую мастырят. Двуполярный-то ХХ век закончился. Да и однополярное мгновение промелькнуло — и как не было его. А безопасности всем хочется. Особенно сейчас — на старте всемирной переглобализации, когда ядерный аргумент для новых центров силы ой как не лишний».
День Знаний
День знаний в этом году прошел благополучно, а единственный возможный «колумбайн» ФСБ предотвратила заранее.
«Мюсли вслух» пишет о результатах опроса ВЦИОМ, проведенного среди родителей школьников в канун 1 сентября:
«На вопросы отвечали те, у кого у кого старший ребенок школьного возраста перешел во 2-11 класс. 52% родителей удовлетворены качеством школьной подготовки их ребёнка; 32% философски ответили "отчасти да, отчасти нет"; 15% не удовлетворены.<...> Родители оценивают положение в школе позитивнее, чем россияне в целом: если среди всех опрошенных 17% считают, что ситуация в школьном образовании за последние 5-10 лет улучшилась, то среди родителей, у которых дети сейчас учатся в школе, так считают 22%».
«Политографика» сообщает, что 79% российских школьников испытывают стресс из-за успеваемости:
«Второе место занял Китай — 64%, а на третьем идет Германия с 61%. При этом, говоря о причинах стресса, ученики, учителя и родители единодушны: ключевым фактором, вызывающим его, являются оценки, а также весьма распространенная практика сравнения результатов усилий одного ученика с успехами других».
«Ясно Понятно» пишет, почему председатель правления «Сбербанка» Герман Греф вовсе выступает за снятие проблемы стресс-фактора в российских школах:
«Экзамены лишают желания учиться, считает Герман Греф. По его мнению, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки. В итоге из школы дети уже выходят «инвалидами», так как настолько привыкают к системе оценок, что в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать».
О курьезах на школьных линейках, получивших федеральную огласку, пишет «Солнечный шторм»:
«На концерте в честь начала учебного года школьников поселка Новосинеглазово Челябинской области поздравили песнями «Рюмка водки на столе» Григория Лепса и «WWW» группировки «Ленинград». Композиции исполняла кавер-группа «Сентябрь». Перед тем как спеть «Рюмку водки», один из музыкантов сказал в микрофон, что сегодня есть повод выпить. При этом на концерт пришли посмотреть родители с детьми».
А для тех, кого возмущает такой «День знаний», канал «#БЫВШИЕ» рассказывает, как начало учебного года прошло в Средней Азии:
«Туркменских школьников отправляют на уборку хлопка, сбор перед каждой школой в 6:30 утра. Подобное указание педагоги получили от своих завучей».
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