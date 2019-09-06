Первоклашки, Беслан и Путин... О чем не молчат Телеграм-каналы

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Центром политической повестки на этой неделе стал Восточный экономический форум (ВЭФ), который посетил Владимир Путин и первые лица ряда стран Восточной Азии. Также на острове Русский было проведено заседание президиума Госсовета, в ходе которого участники сверили этапы реализации нацпроектов и Национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года. Президент России прибыл на ВЭФ из Монголии, где им был подписан стратегический договор о сотрудничестве между странами и ряд знаковых соглашений. Ранее Владимир Путин посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области.



«Скажу по секрету» комментирует один из итогов встречи в Улан-Баторе - соглашение о российском госкредите для развития монгольской энергетики и железных дорог:

«На кону — не просто одна ТЭЦ, но системное вхождение в энергопроекты в стране, которая должна к 2030 году вчетверо увеличить объем генерации. А на самом деле на кону кое-что более важное: это одна из первых реальных попыток расширения зоны использования рубля, и на этот рублевый кредит будет закупаться за рубли российское оборудование и услуги. Россия пытается повторять позитивный китайский опыт, но вот вряд ли Китаю это понравится, особенно с учетом особых интересов КНР в Монголии».

«Кремлевский мамковед» пишет о предшествующей монгольской поездке президентской инспекции, которую Владимир Путин провел в пострадавшей от наводнения Иркутской области:

«Третье по счету посещение Президентом зоны наводнения в Иркутской области вызвано не столько желанием Путина и его окружения поднять рейтинг, сколько реальной необходимостью заставить как региональные власти, так и Правительство решить проблемы жителей Тулуна – переселить тех, кто потерял жилье и выплатить компенсации пострадавшим».

«ОКОЛОКРЕМЛЯ» выделяет главные тезисы Владимира Путина на заседании Госсовета, где подвели промежуточные итоги дальневосточных программ:

«Президент акцентировал внимание на том, что социальное развитие Дальнего Востока отстает от экономического: регион по-прежнему испытывает отток населения. Федеральный центр уже обозначил, как нужно комплексно решать эту задачу <...> (капитальный ремонт изношенного жилья и социнфраструктуры, ипотека под 2%, транспортные проекты для связи регионов, упор на здравоохранение) и при этом сочетается с нацпроектами. Цель — достичь качества жизни выше среднероссийского уровня. Реализовывать программу будут, в том числе, усилиями губернаторского корпуса, который сегодня показал, что он в курсе проблем региона <...> При этом Владимир Путин предупредил всех участников совещания: индикатором их эффективности в будущем будет решение демографической ситуации с выходом из «красной зоны»».

«ИА «Стекломой» комментирует сообщение о кредитовании Индией проектов развития Дальнего Востока на 1 млрд рублей:

«Все уже привыкли, что последние 10-15 лет Россия щедрой рукой раздает кредиты многочисленным братским странам, взамен получая братскую любовь (вместо денег), а вот кредитовать саму Россию (особенно после Крыма и санкций) смельчаков не так уж и много. Вдвойне приятно, что кредиты дают не наши заклятые китайские друзья, а Индия. Правда, пока непонятно, на что именно будут потрачены эти деньги».

«Кремлевский безбашенник» выделяет вопросы сотрудничества с Индией как главную тему внешнеполитической повестки ВЭФ:

«Российская сторона очень верно обыграла союз США и Пакистана в сфере безопасности, что ослабило Китай как конкурента Индии в АТР. Именно это убедило премьер-министра Индии Моди существенно усилить закупки российского вооружения и количество совместных проектов (включая совместное производство) в сфере безопасности и искусственного интеллекта».

«Банкста» отмечает еще одну особенность форума:

«На Восточном экономическом форуме, наряду со стендами бизнеса, впервые появилась инсталляция от силовых структур - Генпрокуратуры. Рядом со стендом установлено несколько стульев и стол для переговоров, где любой может поделиться полезной информацией. Прокуроры важный субъект экономических отношений в последнее время и их появление на форуме это новый вектор развития. Вскоре стоит ждать стендов от Следственного комитета, МВД и других силовиков».

