Первая смена учебных сборов школьников Москвы стартовала в парке «Патриот»

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым открыл первую смену учебных сборов московских школьников в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в подмосковном парке «Патриот».

По словам мэра, пятидневные военные сборы обязательны для всех учеников, которые проходят военную подготовку. По сути, это продолжение школьной программы. Проходить эти сборы в «Авангарде» будут 15 тысяч московских школьников ежегодно при том, что всего в Москве такие сборы касаются 40 тысяч учащихся.

Собянин рассказал, что парк обладает широкой линейкой полигонов, тренажеров, военно-исторических музеев, но этого недостаточно и возможности учебного центра будут расширяться.

Центр «Авангард» занимает свыше 28 га в парке «Патриот», он был построен за год с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года и рассчитан на размещение 600 курсантов и 160 сотрудников.

