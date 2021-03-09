Первая смена учебных сборов школьников Москвы стартовала в парке «Патриот»
Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым открыл первую смену учебных сборов московских школьников в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в подмосковном парке «Патриот».
По словам мэра, пятидневные военные сборы обязательны для всех учеников, которые проходят военную подготовку. По сути, это продолжение школьной программы. Проходить эти сборы в «Авангарде» будут 15 тысяч московских школьников ежегодно при том, что всего в Москве такие сборы касаются 40 тысяч учащихся.
Собянин рассказал, что парк обладает широкой линейкой полигонов, тренажеров, военно-исторических музеев, но этого недостаточно и возможности учебного центра будут расширяться.
Центр «Авангард» занимает свыше 28 га в парке «Патриот», он был построен за год с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года и рассчитан на размещение 600 курсантов и 160 сотрудников.
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