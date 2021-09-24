Пермский стрелок пришел в сознание

Устроивший стрельбу в Пермском государственном научном исследовательском университете (ПГНИУ) 18-летний Тимур Бекмансуров пришел в сознание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Пермского края.

По данным Telegram-канала Baza, Бекмансуров находится в одиночной ВИП-палате, правоохранители усилили его охрану из-за сообщений о возможных визитах родственников погибших или пострадавших при стрельбе в ПГНИУ. СМИ отмечает, что на этаж, где расположена палата, не пускают посторонних. Уточняется, что состояние Бекмансурова остается тяжелым, и медики якобы получили негласное указание сделать все, чтобы сохранить жизнь пермскому стрелку.

Ранее сообщалось, что Бекмансуров, раненый полицейскими при задержании после массовой бойни, находится в нестабильном и крайне тяжелом состоянии. Кроме того, стрелку ампутировали часть голени.

Напомним, трагедия в ПГНИУ произошла утром в понедельник, 20 сентября. Студент первого курса юрфака Бекмансуров пришел в вуз с ружьем и открыл огонь по всем попадавшимся на его пути. В результате ЧП погибли шесть человек, 47 пострадали.

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ФОТО: Скриншот видео из соцсетей
ТЕГИ:СтрельбавузыПермь
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