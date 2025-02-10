Пермский стрелок напал на вуз в тот день, когда там было больше всего людей

Устроивший стрельбу в Пермском государственном университете в 2021 году студент Тимур Бекмансуров специально выбирал день для нападения, когда в учебном учреждении было больше всего людей. Новые подробности опубликовали РИА Новости.

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В материалах дела указано, что Бекмансуров осознавал, что стрельба приведет к многочисленным жертвам.

Помимо прочего, уточняется, что он намерено начал стрельбу внутри здания, чтобы спровоцировать давку и панику.

Также согласно материалам дела, Бекмансуров заявлял, что специально выстрелил в полицейского, рассчитывая, что тот откроет по нему ответный огонь.

В сентябре 2021 года Бекмансуров открыл стрельбу в университете Перми, в результате чего погибли шесть человек. При задержании он был ранен, впоследствии ему ампутировали часть ноги. В декабре 2022 года он был приговорен к пожизненному сроку. В июне 2023 года апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил это наказание без изменения, как и впоследствии Верховный суд оставил без изменения кассационную жалобу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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