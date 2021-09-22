Пермь стала самым дождливым городом-миллионером по количеству осадков в октябре
Пермь, Екатеринбург и Новосибирск признаны самыми дождливыми городами-миллионниками в России, сообщает пресс-служба «Яндекса».
Специалисты сервиса «Яндекс.Погода» проанализировали данные метеонаблюдений за последнее десятилетие, определив среднее количество дождливых дней в октябре. Так, в Перми число дождливых дней составило около 13 дней за октябрь, среднее количество выпавших осадков - 68 мм, отмечает Ura.ru.
В Екатеринбурге и Новосибирске в среднем было по 11,2 дождливых октябрьских дней, среднее количество осадков составляло 46 и 48 миллиметров соответственно.
В первую пятерку городов-миллионеров по числу дождливых дней в октябре также вошли Санкт-Петербург (11,1 дня) и Уфа (10,8 дня).
Аналитики выяснили, что реже всего в октябре шли дожди в Волгограде и Ростове-на-Дону. За последние 10 лет здесь были дождливыми в среднем пять-шесть дней месяца.
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