«Периодически исчезают»: В фармотрасли оценили дефицит лекарств на рынке

Лекарственные препараты не попали под санкции, но работа предприятий осложнена новыми условиями, поэтому некоторые лекарства могут на время пропадать с рынка, заявил председатель Общественного совета при Росздравнадзоре, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.

«Периодически какие-то препараты, какие-то конкретные торговые марки на время уходят с рынка. Причин тому много, начиная от экономических, когда продажа или поставка становятся убыточными, до того, что есть взаимоотношения между двумя юридическими лицами, кто-то кому-то мог задолжать и так далее. При этом поставки лекарств продолжаются, потому что под санкции они не попали. Если препарат заканчивается по той или иной причине в аптеке, это не значит, что его больше не будет», - отметил он.

Он также отметил, что иногда именно ажиотажный спрос влияет на «дефицит» товара.

Сразу несколько резонансных сообщений появилось за последние несколько дней в СМИ относительно фармрынка, например, эксперты отрасли сообщают, что в московских аптеках почти невозможно найти популярные антибиотики на основе амоксициллина – «Амоксиклав», «Экоклав», «Панцеф», «Аугментин». А порядка 30 московских аптек продает препарат от сахарного диабета «Оземпик» по цене в 2-3 раза выше, чем предельная зарегистрированная.

