Перевозчики грузов получили от одного из ведущих страховщиков РФ почти 500 млн рублей

Объем выплат по страхованию грузов компании «Ингосстрах» за 9 месяцев текущего года приблизился к полумиллиарду рублей. За данный календарный отрезок компания урегулировала около 12 тысяч страховых случаев. Чаще всего реализованные риски при транспортировке грузов были связаны с хищениями, повреждениями и просрочками с доставкой.

Всего с января по сентябрь 2022 года страховщик выплатил 493 миллиона рублей компенсации по страхованию грузов в 11 164 случаях. На данный момент совокупное число клиентов «Ингосстраха» в данной категории достигло 3 800 юридических и физических лиц.

Так, самым значительным страховым случаем оказалось повреждение трансформатора при автомобильной перевозке - выплата составила 31,5 миллиона рублей. За повреждение груза рыбной продукции в результате морской перевозки компания выплатила 7,5 миллиона рублей.

Как отметил Роман Голубев, начальник управления страхования грузов «Ингосстраха», абсолютное большинство клиентов приобретают максимальное покрытие «С ответственностью за все риски».

«Такой вариант обеспечивает защиту от повреждения или полной гибели всего или части груза практически по любой причине. Кроме того, как правило, по данным условиям страхуются также риски кражи, грабежа и разбойного нападения. В зависимости от требований клиентов включаются дополнительные риски, свойственные конкретным типам грузов или транспортировки», - пояснил Роман Голубев.

Страхование грузов пользуется наибольшим спросом среди отечественных и зарубежных компаний, которые занимаются внешней торговлей. Среди грузов наиболее часто страхуют сельскохозяйственную продукцию, оборудование, товары народного потребления, транспортные средства, продовольствие.

Растёт количество договоров по страхованию грузов и в онлайн-сегменте. Через сайт компании за 9 месяцев текущего года их было заключено 11% от общего объёма. Это на 6% больше по сравнению с тем же периодом 2021 года. В денежном выражении объем сборов за январь – сентябрь составил почти 433,7 млн рублей, прирост к году – 136%. Причём процесс оформления полиса в этом случае занимает всего несколько минут с возможностью получения индивидуальных, расширенных условий.

