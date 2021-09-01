Собянин сделал пересадки с одного наземного маршрута на другой бесплатными
Пересадки для пассажиров наземного транспорта Москвы станут бесплатными в течение 90 минут. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«С сегодняшнего дня, 1 сентября 2021 г., пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки», — написал градоначальник в блоге на своем персональном сайте.
По словам градоначальника, москвичи привыкли к бесплатным пересадкам между метро, МЦК и МЦД. Теперь власти города решили отказаться от платы за пересадку с одного наземного маршрута на другой, чтобы горожанам было удобнее перемещаться по столице.
Для того, чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, необходимо привязать карту «Тройка» к личному кабинету пассажира. Сделать это можно в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метрополитена. Бесплатная пересадка будет подключена в течение 12 часов после привязки карты.
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