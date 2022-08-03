«Переработка и доносы»: Как современные школы «отпугивают» молодых специалистов

Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в пресс-центре НСН объяснил, чем российские школы «отпугивают» молодых специалистов.

«По официальным данным, у нас сейчас один учитель в среднем работает 1,7 ставки – больше, чем в полтора раза. К этому добавляется то, что учителю постоянно указывают, как ему надо работать. Вот сейчас к 1 сентября он должен придумать рабочую программу по своему предмету, хотя учебники по новым образовательным стандартам еще не вышли, они еще даже не утверждены официально. Учитель должен придумать все новое и новое, требования увеличиваются, а зарплата нет. Любой родственник может при любом случае написать на учителя донос, в 90% случаев учитель вынужден будет уйти из школы, даже если он не виноват», - отметил он.

По его словам, именно поэтому молодые люди не спешат идти работать по профессии, а точнее – быстро оттуда уходят.

Студенты и молодежь с удовольствием работали бы в школах, если бы им были обеспечены достойные условия. Сейчас говорят, что якобы хотят сделать, чтобы каждый урок снимался на камеру и отправлялся в департамент. Я не думаю, что так будет, это незаконно, но этим пугают людей. За этим стоит многолетняя практика, что учитель унижен», - объяснил Луховицкий.

