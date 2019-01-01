«Перегиб»: В Госдуме прокомментировали идею запретить ввоз пармезана

Запрет для россиян на ввоз в частном порядке мясной и молочной продукции из-за границы — это перегиб. Как отмечает РЕН ТВ, с таким заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников. Он настаивает на том, что жесткие меры и крайности никому не нужны.

Как напоминает Ura.ru, с таким предложением ранее выступили в Национальной мясной ассоциации. Её члены направили соответствующее предложение вице-премьеру Алексею Гордееву. Известно, что Минсельхоз и Россельхознадзор эту инициативу поддержали. Отмечается, что в первую очередь запрет может коснуться пармезана, испанского хамона и итальянских прошутто.

Минсельхоз и производители считают, что вместе с продуктами в страну могут быть ввезены опасные вирусы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовал уникальный проект «Сырная карта». В рамках программы «Зима в Подмосковье» был создан туристический маршрут по самым интересным сыроварням области, знакомство с которыми станет настоящим гастрономическим открытием. В регионе производят итальянский пармезан, норвежский брюност, кипрский халуми и даже арабский шанклиш

