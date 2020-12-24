Перечислены новые запреты для курильщиков в 2021 году

В 2021 году россиян, которые употребляют табачную продукцию, ожидают новые запреты и ограничения, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего партнёра юридической компании «Позиция Права» Егора Редина.

Так, c 1 января курение окажется под запретом в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. Исключение - зоны для курильщиков, которые должны быть специально обозначены табличкой «Место для курения».

Руководители организаций обязаны будут вывесить на своих объектах знаки с правилами пожарной безопасности, предупреждающие о запрете курения, отметил юрист.

Как сообщалось, мужчины-курильщики живут на 12 лет меньше, чем не курящие, а женщины - на 11 лет.

Кроме того, курение табака может вызвать импотенцию у мужчин, так как повреждаются кровеносные сосуды, которые снабжают кровью половые органы.

