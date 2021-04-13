Пензенский экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
В Белинском районе Пензенской области суд вынес приговор бывшему депутату сельсовета, сообщает региональная прокуратура и областное управление СК РФ.
Он воспользовался тем, что потерпевший был пьян и беспомощен, ударил его, погрузил мужчину в прицеп своей машины и отвез на пустырь возле свалки, где снял с односельчанина одежду и обувь, облил их горючей жидкостью и поджег, после чего скрылся.
В результате мужчина получил ожоги 40% поверхности тела. Ему пришлось перенести пять операций, обе ноги ему ампутировали.
Суд приговорил бывшего депутата к 8 годам и 11 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1,1 миллиона рублей.
Приговор вынесен Алексею Шулимову. В 2014-2019 годах он являлся депутатом комитета местного самоуправления Козловского сельсовета Белинского района от Партии пенсионеров России, сообщает РИА Новости.
Напомним, в адыгейском поселке Яблоновское один из местных жителей захотел узнать причины срыва проектов по благоустройству поселения и с этим вопросом обратился к заместителю главы по вопросам ЖКХ и благоустройства Руслану Ачмизу.
В ответ на это чиновник заявил, что он не желает «распинаться» перед мужчиной и набросился на него с кулаками.
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