Пеняют на зеркало. В Госдуме обиделись на Comedy Club и «Наша Russia»

Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов выступил с критикой в адрес телепрограмм Comedy Club и «Наша Russia». Как сообщает АГН «Москва», ему не нравится образ народного избранника, который формируется на основе шуток в этих шоу.

«Это отвратительно. Шутят про депутатов все время: депутаты и депутаты, и во всем они виноваты, и икру они ложкой едят, и лобстеров», - прокомментировал Власов свои претензии. Он считает, что образ депутата, рисуемый программами, не соответствует действительности.

В связи с этим парламентарий выразил удивление, что авторы рисуют негативный образ только депутатов, не затрагивая в своих шутках исполнительную власть – кабинет министров и губернаторов.

