Пенсионерки реанимировали спиртзавод в Челябинской области для производства нелегальной водки

Более 40 тысяч бутылок крепкого напитка было выпущено в период с ноября 2017 по март 2018 года. Стоимость нелегального продукта составила более 7,1 млн рублей. Ущерб правообладателю оценен в 540 тысяч рублей. Предпринимательницы намеревались изготовить еще 90 тысяч бутылок фальсификата – на сумму свыше 18,5 млн рублей.

Полиция выявила нелегальное производство в марте 2018 года. Уголовное дело направлено в суд.

