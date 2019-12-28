Пенсионерки реанимировали спиртзавод в Челябинской области для производства нелегальной водки

28 декабря 201915:41

Три пенсионерки расконсервировали спиртзавод в Верхнеуральске Челябинской области и нелегально возобновили производство водки. Им удалось выпустить 40 тысяч бутылок алкоголя.

Три женщины в возрасте от 59 до 64 лет воспользовались законсервированными мощностями спиртзавода для изготовления водки. Они проникли на предприятие и запустили конвейер. На нелегальное производство наняли ничего не подозревавших местных жителей.

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Более 40 тысяч бутылок крепкого напитка было выпущено в период с ноября 2017 по март 2018 года. Стоимость нелегального продукта составила более 7,1 млн рублей. Ущерб правообладателю оценен в 540 тысяч рублей. Предпринимательницы намеревались изготовить еще 90 тысяч бутылок фальсификата – на сумму свыше 18,5 млн рублей.

Полиция выявила нелегальное производство в марте 2018 года. Уголовное дело направлено в суд.

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