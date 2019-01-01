Пенсионерка в Москве выкинула с балкона 200 тысяч рублей из-за страха девальвации

Пожилая москвичка отдала лжесотрудницам Пенсионного фонда России 204 тысячи рублей, так как её припугнули девальвацией рубля. Об этом сообщает АГН Москва со ссылкой на столичное ГУ МВД.

По данным правоохранителей, пенсионерке позвонила женщина и, назвавшись сотрудницей ПФР, заявила, что все имеющиеся деньги нужно срочно обменять в банке, так как они обесценятся 30 мая. Женщина пообещала отправить к пенсионерке двух курьеров.

Подставные сотрудники ПФР переписали номера купюр, имевшихся у пенсионерки. Однако та деньги отдавать отказалась.

После второго звонка от «сотрудницы фонда» о том, что до закрытия банка осталось 20 минут, женщина скинула деньги с балкона в руки мнимым курьерам.

После того, как пенсионерка поняла, что её обманули, она обратилась в полицию.

