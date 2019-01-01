ПДД в России ждет ревизия

В ответ на предложение первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового провести ревизию правил дорожного движения, председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков признался, что ни один закон в принципе не идеален.

Он напомнил, что ПДД имеют отношение в том числе и к международному праву. К федеральному уровню, например, относится вопрос регулирования скорости.

Говоря о наказаниях за нарушение ПДД, Цветков отметил, что «у нас редко используется такая норма, как предупреждение».

Также Антон Цветков высказался за дифференцированный подход к штрафам, сообщает РИА ФАН.

