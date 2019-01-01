ПДД в России ждет ревизия
В ответ на предложение первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового провести ревизию правил дорожного движения, председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков признался, что ни один закон в принципе не идеален.
Он напомнил, что ПДД имеют отношение в том числе и к международному праву. К федеральному уровню, например, относится вопрос регулирования скорости.
Говоря о наказаниях за нарушение ПДД, Цветков отметил, что «у нас редко используется такая норма, как предупреждение».
Также Антон Цветков высказался за дифференцированный подход к штрафам, сообщает РИА ФАН.
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