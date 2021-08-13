Павильоны зоопарка Москвы открылись после указа мэра

Павильоны Московского зоопарка вновь открылись для посетителей после снятия введения ограничений из-за распространения коронавируса. Об этом информирует пресс-служба зверинца. Ранее сегодня мэр столицы Сергей Собянин объявил об отмене все ограничительных мер на посещение зоопарков, включая крытые павильоны.

Московский зоопарк был закрыт для посетителей с 13 июня. Согласно указу градоначальника, с 8 июля он мог открыть для посетителей уличную часть, доступ в павильоны был закрыт.

Теперь для посетителей снова стали доступны разнообразные павильоны, например, «Ночной мир», «Фауна Китая», «Дом приматов», «Террариум», «Удивительный мир рептилий». Закрытым остаётся только павильон со слонами - по техническим причинам.

Можно также побывать в Музее истории Зоопарка и Домике Клюева – в этом отреставрированном особняке XIX века проводятся различные выставки и экскурсии, организована просветительская и досуговая деятельность.

