Павел Лобков покидает телеканал «Дождь» с конца сентября

Павел Лобков перестанет работать телеведущим канала «Дождь» с конца сентября текущего года. Об этом он сообщил Интерфаксу.

По словам Лобкова, он займется новым телепроектом, который будет посвящен науке. Телеведущий не назвал канал, с которым он будет работать, объяснив это суеверием.

Лобков отметил, что уходит с «Дождя» без конфликтов и что причиной ухода стало только «желание тряхнуть стариной» и вновь поработать в репортажном жанре.

На телеканале "Дождь" Лобков работает с начала 2012 года. В последнее время он вел программы «Hard day's night», «Бремя новостей» и итоговые новости.



