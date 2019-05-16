Павел Дуров обвинил WhatsApp в сотрудничестве с западными спецслужбами

Мессенджер WhatsApp раскритиковал из-за проблем с безопасностью основатель соцсети «ВКонтакте» и сервиса Telegram Павел Дуров, сообщает RT.

Он отметил, что был не удивлён новостью о том, что хакеры использовали мессенджер для слежки за пользователями. По его мнению, уязвимости в коде приложения могут быть оставлены разработчиками намерено по требованию спецслужб США, отмечает «Газета.ру».

«Каждый раз, когда WhatsApp приходится исправлять критическую уязвимость в своем приложении, всплывает новая. Все эти проблемы безопасности имеют отношение к слежке», — цитирует Дурова телеканал «360».