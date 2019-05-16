Общество

Павел Дуров обвинил WhatsApp в сотрудничестве с западными спецслужбами

16 мая11:10

Мессенджер WhatsApp раскритиковал из-за проблем с безопасностью основатель соцсети «ВКонтакте» и сервиса Telegram Павел Дуров, сообщает RT.

Он отметил, что был не удивлён новостью о том, что хакеры использовали мессенджер для слежки за пользователями. По его мнению, уязвимости в коде приложения могут быть оставлены разработчиками намерено по требованию спецслужб США, отмечает «Газета.ру».

«Каждый раз, когда WhatsApp приходится исправлять критическую уязвимость в своем приложении, всплывает новая. Все эти проблемы безопасности имеют отношение к слежке», — цитирует Дурова телеканал «360».

Почему хакеры не похоронят репутацию WhatsApp

Ранее компания WhatsApp признала совершение хакерской атаки на мессенджер. Злоумышленники устанавливали на смартфоны пользователей вредоносное ПО при помощи звонков через приложение. Отмечается, что атаки были успешными, даже если абонент не ответил на вызов, а сведения о нём не сохранились в памяти телефона. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН объяснил, почему атака хакеров не ударит по репутации WhatsApp.



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ФОТО: WhatsApp. Фото с сайта venturebeat.com
ТЕГИ:WhatsappПавел ДуровСпецслужбыБезопасность

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