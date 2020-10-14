Россиянин на карантине не дозвонился до врачей с 771-й попытки
Пермяк по имени Сергей 771 раз пытался дозвониться до поликлиники, чтобы узнать свой COVID-статус, передает Ura.ru.
Мужчина живет вместе с заразившимся коронавирусом и еще 7 октября сдал анализы, но результат он так и не получил. Ему неоднократно переносили сроки, когда он сможет узнать итоги теста.
Затем 12 октября он звонил в поликлинику с помощью автодозвона 771 раз. «За семь часов дозвона ответили только один раз, подышали в трубку и положили обратно», - сказал агентству житель Перми.
На следующий день он все же дозвонился до поликлиники, но итоги теста ему так и не сообщили.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что рост числа инфицированных коронавирусом в России будет увеличиваться еще около 20 дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru