Россиянин на карантине не дозвонился до врачей с 771-й попытки

Пермяк по имени Сергей 771 раз пытался дозвониться до поликлиники, чтобы узнать свой COVID-статус, передает Ura.ru.

Мужчина живет вместе с заразившимся коронавирусом и еще 7 октября сдал анализы, но результат он так и не получил. Ему неоднократно переносили сроки, когда он сможет узнать итоги теста.

Затем 12 октября он звонил в поликлинику с помощью автодозвона 771 раз. «За семь часов дозвона ответили только один раз, подышали в трубку и положили обратно», - сказал агентству житель Перми.

На следующий день он все же дозвонился до поликлиники, но итоги теста ему так и не сообщили.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что рост числа инфицированных коронавирусом в России будет увеличиваться еще около 20 дней.

