Патрушев: Около пяти миллионов жителей Донбасса прибыли в Россию

Около пяти миллионов жителей Донбасса приехали в Россию в последние годы, спасаясь от киевского режима, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.

Также, по его словам, в 2022 году на треть выросло число иностранцев, которые приезжают в Россию на заработки.

Совет безопасности РФ на заседании в среду обсудил новые вызовы национальной безопасности в условиях обострения глобального миграционного кризиса.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости скорректировать действующую в стране миграционную политику, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам главы государства, необходимо реагировать на все изменения оперативно.

