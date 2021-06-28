Патриаршие пруды закрыли для автомобилистов без прописки

Проехать на автомобиле на Патриаршие пруды в центре российской столицы вечером теперь можно только с местной пропиской, либо иным документом, который может подтвердить проживание в этом районе. Эту информацию подтвердила РБК муниципальный депутат совета депутатов муниципального округа Пресненский Виктория Пальгова.

О таких ограничениях ранее рассказывали местные жители. Полиция оцепляет район около 19:00. Помимо прописки для проезда можно предъявить парковочное разрешение. Пешеходам допуск не ограничен.

Пальгова назвал эту временную меру «экспериментом», который пришлось ввести в связи с жалобами жителей на шум в вечерние и ночные часы. Автомобилисты, стремящиеся попасть в рестораны, кафе и клубы, также создают на Патриарших прудах огромные пробки.

Пропускные посты организованы в районе Спиридоновки и Малой Бронной, внутри квартала также дежурят патрульные машины ДПС. По оценке некоторых юристов, такая мера излишняя и может применяться только по решению суда, поскольку нарушает конституционное право на свободу перемещения.

