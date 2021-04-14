Патриарх Кирилл разрешил митрополиту Ювеналию уйти на пенсию

Патриарх Кирилл удовлетворил прошение 85-летнего митрополита Ювеналия о почислении на покой и временно будет сам руководить вместо него приходами Подмосковья, передает «Интерфакс».

В этой связи патриарх вступил в прямое руководство Московской митрополией, созданной накакнуне Синодом, до избрания нового наместника патриарха в Москве, митрополита Крутицкого и Коломенского.

Как напоминает агентство, Ювеналий направил прошение о почислении на покой по причине возраста и состояния здоровья, подмосковными приходами он руководил с июня 1977 года.


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ФОТО: РИА Новости
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