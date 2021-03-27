Патриарх Кирилл призвал к сотрудничеству с исламским миром
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета РПЦ заявил, что в церкви солидарны с мусульманами по ряду вопросов, касающихся традиционных ценностей. Об этом пишет РИА Новости.
По словам патриарха, у РПЦ и ислама схожие семейные ценности. Кроме того, обе религии призывают к милосердию и справедливости. По мнению церковного лидера, солидаризация с исламским миром важна в свете "навязывания ложных ценностей".
По мнению главы РПЦ, у ислама и православия в России есть "общность интересов". Патриарх также рассказал, что в рамках РПЦ создали Экспертный совет по взаимодействию с исламом.
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