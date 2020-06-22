Патриарх Кирилл призвал армию РФ «держать сухим порох в пороховницах»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с пожеланиями к представителям российской армии и верховному главнокомандующему — президенту Владимиру Путину по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны.
Предстоятель, в частности, призвал «держать сухим порох в пороховницах» для обеспечения поступательного исторического развития. Об этом он заявил на открытии главного военного храма страны в подмосковной Кубинке, который недавно собственноручно освятил.
Как передает Газета.ру, по словам патриарха, вооружённые силы обязаны быть всегда на высоте своего призвания, а дух воинства должен быть всегда несокрушимым и сильным. По словам предстоятеля, военнослужащие должны осознавать необходимость отдать свою жизнь за Родину в случае крайней необходимости.
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