Патриарх Кирилл предупредил о притеснениях христиан по всему миру

Противодействие антихристианским идеям со стороны верующих может в будущем стать поводом для репрессий во многих государствах. Такой прогноз озвучил патриарх Кирилл в ходе выступления на ежегодном собрании Московской городской епархии. Мероприятие проводится сегодня в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

По словам предстоятеля, очевидно, что в законодательстве и политической практике многих стран уже сегодня принимаются в качестве обязательных идеи и представления, которые прямо противоречат библейскому учению о человеке, его достоинстве, отношениям с другими людьми.

В случае несогласия с такими постулатами, может включиться аппарат принуждения, которому в подавлении инакомыслия будут помогать цифровые технологии, отметил патриарх. Он выразил надежду, что в России будет и далее сохраняться декларируемый властями принцип уважения и защиты традиционных религиозных и нравственных ценностей.

