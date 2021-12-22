Патриарх Кирилл предупредил о притеснениях христиан по всему миру
Противодействие антихристианским идеям со стороны верующих может в будущем стать поводом для репрессий во многих государствах. Такой прогноз озвучил патриарх Кирилл в ходе выступления на ежегодном собрании Московской городской епархии. Мероприятие проводится сегодня в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.
По словам предстоятеля, очевидно, что в законодательстве и политической практике многих стран уже сегодня принимаются в качестве обязательных идеи и представления, которые прямо противоречат библейскому учению о человеке, его достоинстве, отношениям с другими людьми.
В случае несогласия с такими постулатами, может включиться аппарат принуждения, которому в подавлении инакомыслия будут помогать цифровые технологии, отметил патриарх. Он выразил надежду, что в России будет и далее сохраняться декларируемый властями принцип уважения и защиты традиционных религиозных и нравственных ценностей.
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