Патриарх Кирилл предупредил о притеснениях христиан по всему миру

Противодействие антихристианским идеям со стороны верующих может в будущем стать поводом для репрессий во многих государствах. Такой прогноз озвучил патриарх Кирилл в ходе выступления на ежегодном собрании Московской городской епархии. Мероприятие проводится сегодня в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

По словам предстоятеля, очевидно, что в законодательстве и политической практике многих стран уже сегодня принимаются в качестве обязательных идеи и представления, которые прямо противоречат библейскому учению о человеке, его достоинстве, отношениям с другими людьми.

В случае несогласия с такими постулатами, может включиться аппарат принуждения, которому в подавлении инакомыслия будут помогать цифровые технологии, отметил патриарх. Он выразил надежду, что в России будет и далее сохраняться декларируемый властями принцип уважения и защиты традиционных религиозных и нравственных ценностей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: patriarchia.ru
ТЕГИ:Права ЧеловекаБогПатриарх
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры