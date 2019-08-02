Патриарх Кирилл пожертвовал деньги пострадавшим от паводка в Приамурье

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выразил сочувствие пострадавшим от паводка в Приамурье, а также оказал материальную помощь – предстоятель Русской Церкви лично перечислил миллион рублей нуждающимся и пострадавшим.

Как отмечают argumenti.ru, архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан заверил патриарха, что полученные деньги будут направлены нуждающимся семьям, а также распределены между подтопленными церквями и храмами.

Между тем, все пострадавшие от паводка в регионе должны получить социальные выплаты до 10 августа. Как пишет ТАСС, об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧС.

Как напоминает RT, паводки в Иркутской области начались в июне. Там из-за сильных дождей из берегов вышли реки. Тогда, в первую волну, были подтоплены более ста населенных пунктов, в которых проживали более 42 тысяч человек. Позже в 56 населенных пунктах подтопило почти 2 тысячи домом, в которых проживало более пяти тысяч человек. В результате наводнения погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.

