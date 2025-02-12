Патриарх Кирилл и священник из Можайска поспорили о долге священнослужителя

На видеофрагменте Шляпин заявил, что священнослужитель «не должен заниматься патриотизмом, ведь его долг — вести людей в Царство Небесное».

В ответ патриарх Кирилл выразил свое удивление и заявил, что впервые слышит подобные слова. Он также иронично поинтересовался, не с западной ли Украины родом священник.

Также патриарх призвал Шляпина сесть на место и «серьезно подумать» о том, что он «ляпнул».

Ранее Русская православная церковь включила бывшего клирика Кинельской епархии Александра Лухманова в перечень лиц, продолжающих выдавать себя за священнослужителей после лишения сана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



