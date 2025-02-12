Патриарх Кирилл и священник из Можайска поспорили о долге священнослужителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отчитал священника Алексея Шляпина из Можайска за то, что тот заявил, что церковь не должна «заниматься патриотизмом». Это произошло на епархиальном собрании Московской митрополии в храме Христа Спасителя в Москве. Отрывок со спором опубликовал протодиакон Андрей Кураев (признан в РФ иноагентом) и автор Telegram-канала «Православие и зомби».
На видеофрагменте Шляпин заявил, что священнослужитель «не должен заниматься патриотизмом, ведь его долг — вести людей в Царство Небесное».
В ответ патриарх Кирилл выразил свое удивление и заявил, что впервые слышит подобные слова. Он также иронично поинтересовался, не с западной ли Украины родом священник.
Также патриарх призвал Шляпина сесть на место и «серьезно подумать» о том, что он «ляпнул».
Ранее Русская православная церковь включила бывшего клирика Кинельской епархии Александра Лухманова в перечень лиц, продолжающих выдавать себя за священнослужителей после лишения сана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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