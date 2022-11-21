Пассажиры верхних полок в поездах смогут законно занимать нижние для приёма пищи
Пассажирам верхних полок в российских поездах с 1 сентября 2023 года официально разрешили садиться на нижние полки для приёма пищи, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
Как говорится в приказе ведомства, на завтрак пассажиру верхней полки отводится 30 минут в период с 7:00 до 10:00, на обед - один час в период с 12:00 до 15:00, на ужин - 30 минут в период с 19:00 до 21:00.
«По требованию проводника вагона поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи», - отмечается в документе.
В Минтрансе пояснили, что новые правила были приняты в связи с многочисленными жалобами граждан на невозможность воспользоваться столиком при проезде на верхних полках поездов.
Ранее в Федеральной антимонопольной службе заявили, что проезд в плацкартных вагонах пассажирских поездов с 1 января 2023 года подорожает на 8, 1%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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