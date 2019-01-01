Пассажиры подмосковных автобусов увидят лица героев войны
Свою версию «Бессмертного полка» представит «Мострансавто», пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
В апреле компания попросила прислать фотографии своих родственников – фронтовиков или тружеников тыла с информацией о них.
Наибольший отклик инициатива получила в Балашихе, Коломне, Люберцах, Одинцове.
Портреты героев разместили на период с 8 по 12 мая в салонах автобусов, курсирующих в Московской области.
9 мая в организации транспортного обслуживания жителей и гостей Московской области примут участие 7,5 тысяч автобусов. Для ветеранов в День Победы организуют бесплатный проезд на 750 коммерческих маршрутах области и около 21 тысячи такси.
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