Общество

Из трёх застрявших в тоннеле метропоездов эвакуируют пассажиров

21 мая20:51

Больше тысячи человек находится в трех поездах, застрявших в тоннеле между метростанциями «Шелепиха» и «Хорошевская» Солнцевской линии, сообщает «Интерфакс».

Около получаса назад к одному из составов подогнали исправный поезд, через который пассажиры будут отправлены на близлежащую станцию. Пассажиры других двух поездов, вероятнее всего, будут эвакуированы по такой же схеме.

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Ранее стало известно о приостановлении движения поездов от «Парка Победы» до станции «Савеловская» Солнцевской линии подземки из-за неисправности состава.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Московское Метро

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