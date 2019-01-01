Из трёх застрявших в тоннеле метропоездов эвакуируют пассажиров
Больше тысячи человек находится в трех поездах, застрявших в тоннеле между метростанциями «Шелепиха» и «Хорошевская» Солнцевской линии, сообщает «Интерфакс».
Около получаса назад к одному из составов подогнали исправный поезд, через который пассажиры будут отправлены на близлежащую станцию. Пассажиры других двух поездов, вероятнее всего, будут эвакуированы по такой же схеме.
Ранее стало известно о приостановлении движения поездов от «Парка Победы» до станции «Савеловская» Солнцевской линии подземки из-за неисправности состава.
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