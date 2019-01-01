Из трёх застрявших в тоннеле метропоездов эвакуируют пассажиров

Больше тысячи человек находится в трех поездах, застрявших в тоннеле между метростанциями «Шелепиха» и «Хорошевская» Солнцевской линии, сообщает «Интерфакс».

Около получаса назад к одному из составов подогнали исправный поезд, через который пассажиры будут отправлены на близлежащую станцию. Пассажиры других двух поездов, вероятнее всего, будут эвакуированы по такой же схеме.