Пассажиропоток в Пулково на майские праздники сократился на 10%

Пассажиропоток в петербургском аэропорту Пулково сократился на майских праздниках на 10% по сравнению с началом мая прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным управляющей компании аэропорта, с 30 апреля по 10 мая текущего года аэропортом воспользовались 497 тысяч пассажиров. В прошлом году этот показатель составил 549 тысяч человек.

Отмечается, что среди наиболее популярных зарубежных направлений в этом году стали Турция, Белоруссия, ОАЭ, Узбекистан.




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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПулково
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