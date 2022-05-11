Пассажиропоток в Пулково на майские праздники сократился на 10%
11 мая 202220:01
Пассажиропоток в петербургском аэропорту Пулково сократился на майских праздниках на 10% по сравнению с началом мая прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.
По данным управляющей компании аэропорта, с 30 апреля по 10 мая текущего года аэропортом воспользовались 497 тысяч пассажиров. В прошлом году этот показатель составил 549 тысяч человек.
Отмечается, что среди наиболее популярных зарубежных направлений в этом году стали Турция, Белоруссия, ОАЭ, Узбекистан.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru