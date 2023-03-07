Пассажиркам пригородных автобусов в Подмосковье будут дарить цветы 8 марта

В компании перевозчика рассказали, что в честь Международного женского дня автобусы предприятия выстроили цифрой восемь. Соответствующее поздравительное видео разместили на официальном сайте.



Предприятие уточняет, что дарить цветы пассажиркам будут на некоторых автовокзалах, станциях и остановках.

Генеральный директор «Мострансавто» Сергей Кайгородов сообщил, что на данный момент на предприятии работают почти 3 тысячи женщин, в том числе 143 женщины-водителя и 362 диспетчера. Глава перевозчика отметил внимательность, аккуратность и ответственность прекрасного пола и поблагодарил всех женщин.

Ранее маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов в пресс-центре НСН рассказал, что женщины считают плохим подарком на 8 марта корзину фруктов, ювелирные изделия, которые не были выбраны предварительно, а также цветы.

