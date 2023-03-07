Пассажиркам пригородных автобусов в Подмосковье будут дарить цветы 8 марта
«Мострансавто» сообщило, что 8 Марта пассажиркам пригородных автобусов в Московской области будут дарить цветы.
В компании перевозчика рассказали, что в честь Международного женского дня автобусы предприятия выстроили цифрой восемь. Соответствующее поздравительное видео разместили на официальном сайте.
Предприятие уточняет, что дарить цветы пассажиркам будут на некоторых автовокзалах, станциях и остановках.
Генеральный директор «Мострансавто» Сергей Кайгородов сообщил, что на данный момент на предприятии работают почти 3 тысячи женщин, в том числе 143 женщины-водителя и 362 диспетчера. Глава перевозчика отметил внимательность, аккуратность и ответственность прекрасного пола и поблагодарил всех женщин.
Ранее маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов в пресс-центре НСН рассказал, что женщины считают плохим подарком на 8 марта корзину фруктов, ювелирные изделия, которые не были выбраны предварительно, а также цветы.
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