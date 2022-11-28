Пасечник: В ЛНР отпразднуют Новый год, но с минимальными затратами

Новый год отпразднуют в ЛНР, но затраты на его проведение будут минимальными, а сохраненные средства пойдут на поддержку армии. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

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«Это будет более уместно. Призываю к этому каждого», - написал он в своем Telegram-канале.

Пасечник уточнил, что во всех городах и районах республики будут установлены новогодние елки, а также пройдут утренники для детей. По его мнению, особое внимание должно быть уделено семьям военнослужащих – участников спецоперации, переселенцам и всем попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на предстоящих новогодних праздниках в столице откажутся от фейерверков и больших уличных концертов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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