Партнер Асмус по эротической сцене рассказал о трудностях съемок

21 декабря 201920:00

Актер Иван Янковский, который является партнером Кристины Асмус по эротической сцене в фильме «Текст», поделился переживаниями о трудностях работы, пишет издание «Подъём».

Хотя, по мнению Ивана Янковского, ему с Кристиной Асмус удалось убедить зрителей в реальности происходящего, актеру эти съемки дались с трудом. Он также отметил, что съемки в кино – это тяжелая работа, а не «фигня какая-то», уточняет Lenta.ru.

«Вы спросите Венсана Касселя и Монику Белуччи, каково им было сниматься в переходе у Гаспара Ноэ», — заявил он.

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Напомним, что режиссер фильма «Текст» Клим Шипенко высказал сожаление по поводу того, что публика сосредоточила внимание на Асмус и не заметила работы Ивана Янковского, который также испытывал дискомфорт при съемках эротической сцены.

Ранее СМИ сообщили, что Асмус расплакалась из-за вопроса к ней по поводу интимного эпизода в «Теме», а после выхода фильма пользователи Сети затравили ее и супруга, участника Comedy Club Гарика Харламова. Харламов в защиту жены напомнил об эротических сценах, в которых снимались голливудские «звезды» Анджелина Джоли, Шерон Стоун, Моника Белуччи.

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