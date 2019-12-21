Партнер Асмус по эротической сцене рассказал о трудностях съемок

Актер Иван Янковский, который является партнером Кристины Асмус по эротической сцене в фильме «Текст», поделился переживаниями о трудностях работы, пишет издание «Подъём».

Хотя, по мнению Ивана Янковского, ему с Кристиной Асмус удалось убедить зрителей в реальности происходящего, актеру эти съемки дались с трудом. Он также отметил, что съемки в кино – это тяжелая работа, а не «фигня какая-то», уточняет Lenta.ru.

«Вы спросите Венсана Касселя и Монику Белуччи, каково им было сниматься в переходе у Гаспара Ноэ», — заявил он.