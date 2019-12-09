Парковка в Москве на новогодних каникулах станет бесплатной

В новогодние каникулы, с 1 по 8 января 2020 года, парковка в Москве будет бесплатной.

Отмечается, что оставить автомобиль бесплатно можно будет и в самом центре столицы, где сейчас один час парковки обходится в 380 рублей, передает АГН Москва.

Однако плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать по прежним тарифам.

В администрации «Московского паркинга» призвали горожан и гостей столицы быть внимательными, оставлять свои автомобили только в разрешенных местах и не создавать помех, отмечает РИА ФАН.

