Парковка в Москве на новогодних каникулах станет бесплатной
9 декабря 201913:45
В новогодние каникулы, с 1 по 8 января 2020 года, парковка в Москве будет бесплатной.
Отмечается, что оставить автомобиль бесплатно можно будет и в самом центре столицы, где сейчас один час парковки обходится в 380 рублей, передает АГН Москва.
Однако плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать по прежним тарифам.
В администрации «Московского паркинга» призвали горожан и гостей столицы быть внимательными, оставлять свои автомобили только в разрешенных местах и не создавать помех, отмечает РИА ФАН.
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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
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