Парки столицы приглашают горожан отметить 23 февраля на свежем воздухе

Московские парки, благодаря снижению уровня заболеваемости коронавирусом, приглашают горожан отметить День защитника отечества на свежем воздухе, сообщает пресс-служба мэра Москвы.

Так, на Большом круге в парке «Сокольники» горожане смигут принять участие в турнире по мини-биатлону, в котором участники будут стрелять по мишеням из винтовки для лазертага.

Самого меткого будут выявлять в Воронцовском, Таганском парках и парке «Красная Пресня». Там же в праздничный день взрослые и дети старше шести лет сыграют в лазертаг.

В парке «Фили» 23 февраля пройдёт праздничный концерт, где исполнят военные и патриотические песни. Кроме того, гостей ждёт танцевальное представление и тематические интерактивные конкурсы.

Москвичей предупреждают, что во время праздничных мероприятий на открытом воздухе количество участников будет ограничено, также потребуется пройти предварительную регистрацию. Всем гостям необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

