Парки Петербурга откроются для посетителей с 28 июня
Парки и скверы Петербурга откроются для посетителей с 28 июня. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию губернатора города.
Также в ближайшее воскресенье начнут работать площадки для детей и спорта. С начала следующей недели возобновят деятельность летние кафе и зоопарк.
В рамках поэтапного смягчения ограничений из-за коронавируса с 29 июня в Петербурге станут возможны торжественные регистрации бракосочетаний, возобновят деятельность маникюрные салоны.
Между тем, отмечается, что при регистрации брака число человек в помещении не должно превышать 10, а летние кафе и парки должны соблюдать определенные санитарные требования.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
614 тыс.+7 113 / сут.
Умерли
8 605+92 / сут.
Выздоровели
375 тыс.+6 342 / сут.
- МГИК исключила возможность «двойного» голосования по Конституции
- ВОЗ зафиксировала новую вспышку коронавируса в Европе
- Кремль планирует новое обращение Путина к гражданам
- Россия вернёт Киеву ноту протеста из-за парада в Крыму
- Финляндия решила впустить россиян в последнюю очередь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru