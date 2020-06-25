Парки Петербурга откроются для посетителей с 28 июня

Парки и скверы Петербурга откроются для посетителей с 28 июня. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию губернатора города.

Также в ближайшее воскресенье начнут работать площадки для детей и спорта. С начала следующей недели возобновят деятельность летние кафе и зоопарк.

В рамках поэтапного смягчения ограничений из-за коронавируса с 29 июня в Петербурге станут возможны торжественные регистрации бракосочетаний, возобновят деятельность маникюрные салоны.

Между тем, отмечается, что при регистрации брака число человек в помещении не должно превышать 10, а летние кафе и парки должны соблюдать определенные санитарные требования.

