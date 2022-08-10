Парки аттракционов могут обязать страховать посетителей
Сегодня лишь некоторые парки страхуют своих посетителей, заявил вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов.
Эксперты в пресс-центре НСН обсудили возможность введения обязательного страхования для посетителей парков аттракционов. На данный момент лишь некоторые парки страхуют своих посетителей, заявил вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов в пресс-центре НСН.
«Обязательного страхования нет, но многие парки страхуют посетителей, допустим «Остров мечты», «Сокольники». Не редкий случай, когда муниципальные парки требуют этого», - сказал он.
Со своей стороны, глава Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры», адвокат Александр Карабанов подчеркнул, что такая необходимость есть, инициатива должна быть озвучена депутатами Госдумы.
{{related_post_jRLrXPmpm}}
«Именно вопрос обязательного страхования должен быть внесен в единый реестр и диктовать обязательства организатору парка обеспечивать своих посетителей таким полисом», - отметил он.
Заместитель председателя комитет Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов объяснил, какие сложности могут возникнуть при принятии такого решения.
«Здесь может быть такой формат, надо это сформировать в форму законодательства. Я думаю, что будет непростая дискуссия, будут говорить о том, что не так уж много случаев. Возникнет вопрос, а не озолотим мы вдруг страховые компании. Честно говоря, я думаю, что очереди из страховых компаний не будет», - добавил Кирьянов.
При этом эксперты отмечают, что цены в таком случае будут увеличены.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+23 771 / сут.
Умерли
383 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 552 / сут.
- В седьмой пакет санкций против России хотят включить запрет Шенгена
- СМИ: предварительный ущерб от взрывов в Крыму составил 200 млн рублей
- Берлускони заявил, что будет баллотироваться в Сенат
- Министры обороны 35 стран примут участие в Московской конференцию по безопасности
- Путин открыл Архангельский мост в Череповце
- Филиппины подтвердили отказ от покупки 16 российских Ми-17
- Кириенко заявил, что против России ввели более тысячи экономических санкций
- Ректоры вузов потребовали устранить ошибки в сервисе «Поступи онлайн»
- Военные делегации 72 стран примут участие в форуме «Армия-2022»
- Лодка с мигрантами затонула в Эгейском море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru