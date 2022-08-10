Парки аттракционов могут обязать страховать посетителей

Эксперты в пресс-центре НСН обсудили возможность введения обязательного страхования для посетителей парков аттракционов. На данный момент лишь некоторые парки страхуют своих посетителей, заявил вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов в пресс-центре НСН.

«Обязательного страхования нет, но многие парки страхуют посетителей, допустим «Остров мечты», «Сокольники». Не редкий случай, когда муниципальные парки требуют этого», - сказал он.

Со своей стороны, глава Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры», адвокат Александр Карабанов подчеркнул, что такая необходимость есть, инициатива должна быть озвучена депутатами Госдумы.

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«Именно вопрос обязательного страхования должен быть внесен в единый реестр и диктовать обязательства организатору парка обеспечивать своих посетителей таким полисом», - отметил он.

Заместитель председателя комитет Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов объяснил, какие сложности могут возникнуть при принятии такого решения.

«Здесь может быть такой формат, надо это сформировать в форму законодательства. Я думаю, что будет непростая дискуссия, будут говорить о том, что не так уж много случаев. Возникнет вопрос, а не озолотим мы вдруг страховые компании. Честно говоря, я думаю, что очереди из страховых компаний не будет», - добавил Кирьянов.

При этом эксперты отмечают, что цены в таком случае будут увеличены.

