Не пить и заземляться. Россиянам посоветовали как провести День России
Семейный психолог рассказала НСН, как правильно провести внеплановый выходной на этой неделе.
У жителей России началась сокращенная рабочая неделя. Роструд напомнил, что среда, 12 июня, будет выходным в честь Дня России. В связи с этим во вторник 11 июня рабочий день должен быть сокращен на час как предпраздничный. Но правило касается только специалистов, которые работают пять дней в неделю по восемь часов.
Практикующий семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН рассказала, как провести этот выходной, чтобы набраться сил и полноценно отработать четверг и пятницу.
«Не будет с отдыхом никаких проблем, очень гармоничная неделя. Два дня поработали – выходной, еще два дня – еще выходные. Жаль, что никуда не уедешь, можно и в городе провести этот день…Много зелени, теплая вода в реках, хорошая погода, главное, много не пить, потому что впереди еще продолжение рабочей недели. Заряжаться позитивом можно на улице, дыша свежим воздухом», - предложила свой вариант проведения внепланового выходного.
Напомним, День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР) — 12 июня — государственный праздник Российской Федерации. Его часто называют «Днём независимости России». Соцопрос "Левада-Центра" с 1991 по 2016 год оказал, что с этим названием праздник ассоциировали от 65 % респондентов в 2003 году (максимум) до 29 % в 2016 году (минимум).
«В это время хорошо худеть, много есть не хочется, тем более тяжелой пищи. Можно устроить в теньке подвижные игры с детьми, ходить по земле… Есть такой термин "заземляться"… Нужно этим и заниматься. Что касается торжеств, парадов, митингов, то будем честны, многие россияне пока не воспринимают этот день как праздничный. Это обычный дополнительный выходной. Да и отважиться пойти, например, в центр города, немногие решатся. Слишком много людей, получается обычная толкучка. И в обычный день люди устают от контактов с людьми в больших городах, от этого нужно отдыхать. Лучше всего отправиться в парки, под деревья, к водоемам», - посоветовала россиянам Светлана Бояринова.
В следующий раз выходной праздничный день будет 4 ноября - День народного единства, выпадающий на понедельник. Так что отдыхать будем три дня подряд.
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