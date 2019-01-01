Не пить и заземляться. Россиянам посоветовали как провести День России

У жителей России началась сокращенная рабочая неделя. Роструд напомнил, что среда, 12 июня, будет выходным в честь Дня России. В связи с этим во вторник 11 июня рабочий день должен быть сокращен на час как предпраздничный. Но правило касается только специалистов, которые работают пять дней в неделю по восемь часов.

Практикующий семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН рассказала, как провести этот выходной, чтобы набраться сил и полноценно отработать четверг и пятницу.

«Не будет с отдыхом никаких проблем, очень гармоничная неделя. Два дня поработали – выходной, еще два дня – еще выходные. Жаль, что никуда не уедешь, можно и в городе провести этот день…Много зелени, теплая вода в реках, хорошая погода, главное, много не пить, потому что впереди еще продолжение рабочей недели. Заряжаться позитивом можно на улице, дыша свежим воздухом», - предложила свой вариант проведения внепланового выходного.

Напомним, День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР) — 12 июня — государственный праздник Российской Федерации. Его часто называют «Днём независимости России». Соцопрос "Левада-Центра" с 1991 по 2016 год оказал, что с этим названием праздник ассоциировали от 65 % респондентов в 2003 году (максимум) до 29 % в 2016 году (минимум).