Парк Горького проведет субботник 26 апреля
Московский Парк Горького проведет экологическую акцию совместно с проектом «Сортировочная» в ближайшую субботу, сообщили в пресс-службе столичного парка.
Субботник пройдет в Нескучном саду около шахматного клуба «Белая Ладья» 26 апреля с 10 до 15 часов дня. Посетители будут собирать ветки, мыть скамейки и сажать цветы в клумбы. Основная задача — убрать прошлогоднюю листву.
Кроме этого, для москвичей подготовят насыщенную культурную программу с участием известных гостей. Перед началом уборки запланирована разминка с чемпионкой мира по фигурному катанию Ириной Слуцкой. Также ведущий проекта «Сортировочная» Жора Каваносян выступит с рассказом о спасении птиц в Анапе.
Среди развлечений субботы будут настольные игры, мастер-классы по созданию арт-объектов из перерабатываемых материалов и пазлы. Кроме того, все посетители получат памятные подарки.
Проект Сортировочная — это экоконтент ТВ-канала «Москва 24». В нем рассказывают москвичам о том, как улучшить экологию, бережно сортировать мусор и вести осознанное потребление. Его выпуски посмотрели более 24,5 миллионов раз.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru