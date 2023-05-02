«Паралич на всю жизнь»: Вирусолог заявил об опасности клещевого энцефалита для всех возрастов
Анатолий Альтштейн в эфире НСН отметил, что вирус опасен для всех возрастных категорий, а специфических лекарств против него нет.
Клещевой энцефалит опасен для всех возрастных категорий, заболевание в 10-20% случаев приводит к параличу, завил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН.
Накануне Роспотребнадзор сообщил, что в России зафиксированы первые случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом. В целом с начала года в медицинские организации обратились уже около 22 тысяч человек в связи с присасыванием клещей. Альтштейн рассказал о симптомах заболевания.
«У клещевого энцефалита возрастной разницы нет. Если клещ укусил и у него есть этот вирус, заболеть можно в любом возрасте – и ребенок, и пожилой человек. Клиническая картина – повышение температуры, очень быстро появляются неврологические симптомы. Заболевание очень тяжелое, довольно много случаев (порядка 10-20%), когда заболевание дает параличи, которые остаются на всю жизнь», - отметил он.
По его словам, специального лекарства против вируса нет, а для профилактики существуют действенные вакцины.
«Есть вакцины, которые используются для профилактики. Обычно они применяются для людей, которые имеют контакт с тайгой, ходят в те места, где легко получить клещей. Вакцина дает хорошие результаты. Есть обычные противопоказания к вакцинации, если человек плохо себя чувствует, с температурой. Специфических лекарств против клещевого энцефалита пока нет, лечение ведется симптоматическое. Я удивлен, что так рано зафиксированы случаи заражения. Это достаточно распространенное заболевание в некоторых районах: Предуралье, Урал, Сибирь, Дальний Восток. Там это часто бывает. В европейской части встречается редко», - заключил собеседник НСН.
Ранее герпетолог и змеелов Владислав Старков в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что делать в случае укуса змеи. По его словам, в такой ситуации необходимо выдавить яд и выпить антигистаминную таблетку.
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