«Паралич на всю жизнь»: Вирусолог заявил об опасности клещевого энцефалита для всех возрастов

«У клещевого энцефалита возрастной разницы нет. Если клещ укусил и у него есть этот вирус, заболеть можно в любом возрасте – и ребенок, и пожилой человек. Клиническая картина – повышение температуры, очень быстро появляются неврологические симптомы. Заболевание очень тяжелое, довольно много случаев (порядка 10-20%), когда заболевание дает параличи, которые остаются на всю жизнь», - отметил он.

По его словам, специального лекарства против вируса нет, а для профилактики существуют действенные вакцины.

«Есть вакцины, которые используются для профилактики. Обычно они применяются для людей, которые имеют контакт с тайгой, ходят в те места, где легко получить клещей. Вакцина дает хорошие результаты. Есть обычные противопоказания к вакцинации, если человек плохо себя чувствует, с температурой. Специфических лекарств против клещевого энцефалита пока нет, лечение ведется симптоматическое. Я удивлен, что так рано зафиксированы случаи заражения. Это достаточно распространенное заболевание в некоторых районах: Предуралье, Урал, Сибирь, Дальний Восток. Там это часто бывает. В европейской части встречается редко», - заключил собеседник НСН.

Ранее герпетолог и змеелов Владислав Старков в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что делать в случае укуса змеи. По его словам, в такой ситуации необходимо выдавить яд и выпить антигистаминную таблетку.

