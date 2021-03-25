Парады Победы в 2021 году пройдут в 28 городах России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2021 году торжественные мероприятия, посвящённые Великой Победе, пройдут в 377 городах и населённых пунктах страны, сообщает ТАСС.

По его словам, в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Парады Победы состоятся в 28 городах РФ, в том числе в Москве. Глава Минобороны добавил, что в этих мероприятиях будут участвовать более 47 тысяч человек, около 1,6 тысячи единиц военной техники и более 200 воздушных судов.



Министр отметил, что в московском параде будут участвовать 35 образцов новой и модернизированной военной техники.

«9 мая в военном параде в Москве планируется задействовать более 12,5 тысяч человек, свыше 190 единиц военной техники, 76 летательных аппаратов», - отметил Шойгу.

Парад Победы в 2020 году из-за пандемии коронавируса перенесли с 9 мая на 24 июня, сообщает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в 2021 году Парад в Москве пройдёт в обычном формате.

