Песков: Решение о переносе Парада Победы не принималось
Никаких решений по изменению планов относительно проведения парада Победы в Москве 9 мая из-за распространения коронавируса не принималось. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что «ситуация мониторится».
Ранее пресс-секретарь главы государства отмечал, что проведение парада в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет зависеть от динамики развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
Добавим, на празднование Дня Победы 9 мая в Москву прибудет американская делегация во главе с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Об этом рассказал американский посол в России Джон Салливан, сообщает телеканал «360».
Между тем, президент Белоруссии Александр Лукашенко решил отложить на вечер военный парад в Минске, приуроченный к 9 Мая. Он сделал это для того, чтобы успеть посетить парад Победы в Москве, который состоится утром того же дня. Об этом сообщил заместитель министра обороны республики Сергей Потапенко, передает агенство АФН.
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