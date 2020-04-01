Песков: Решение о переносе Парада Победы не принималось

Никаких решений по изменению планов относительно проведения парада Победы в Москве 9 мая из-за распространения коронавируса не принималось. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что «ситуация мониторится».

Ранее пресс-секретарь главы государства отмечал, что проведение парада в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет зависеть от динамики развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу.